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  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves

Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S1323/41

4.3
| (377) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Afeitada y acabado suaves
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece una afeitada en seco o en húmedo suave y refrescante a un precio conveniente gracias a las cuchillas ComfortCut autoafilables.
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Afeitada y acabado suaves

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Apertura con un solo botón

  • Cortapatillas desplegable

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.3

de 5

377

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

15/03/2020

Central América

Central América

Mejorar diseño

Creo que el protector o cobertor plástico debería ser plano para colocar la rasuradora verticalmente. No trae una escobilla para limpiar.

Ventajas

Es una rasuradora de muy buena calidad

Contras

La información del modelo y otros casi no se logra leer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 2300 S1211/81 Dry electric shaver, Series 2000

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 2300 S1211/81 Dry electric shaver, Series 2000

20/05/2026

España

España

Comprador verificado

Producto recomendable.

Lo primero decir que es una máquina que no pesa y es muy manejera. Yo tengo la barba muy espesa y va muy suave. Otra cosa a su favor es que la batería dura bastante, unos siete ocho afeitados. Por calidad-precio la recomiendo

Ventajas

Sencillez y eficacia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-01-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-01-15

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Facilidad para el afeitado

Muy buen corte y cabezal flexible que facilita el afeitado

Ventajas

Cabezal tan flexible que es un gustazo poder afeitarse así

Contras

Que no tengo una funda donde poder guardar y proteger la máquina de afeitar. A ver si nos pueden ofrecer una funda para poder comprarla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-04-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-04-01