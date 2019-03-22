Descontinuado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
45 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión SmartClick
Afeitado al ras sin cortes ni rasguños. El sistema de cuchillas MultiPrecision con cabezal redondeado se desliza suavemente para proteger tu piel.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Obtén un afeitado rápido y al ras. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el vello y la barba restante: en pocas pasadas.
Premios
4.2
de 5
281
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
Leito
22/03/2019
Central América
Parte de la promoción
Me encanto
[Employee of philipsglobal] Me encanto la afeitadora nunca habia vivido una experiencia similar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
Luis
07/09/2017
Central América
Excelente producto
[Employee of philipsglobal] Recomendable para piel sensible y para abundancia de bellos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
rchipa
12/03/2017
Central América
Producto de excelente calidad.
Excelente producto, la experiencia en el uso del equipo cumple las expectativas que tenía.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/04 Wet and dry electric shaver
Protege 10 veces más que una cuchilla normal; prueba realizada en Alemania en 2015, después de 21 días de aclimatación