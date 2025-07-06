Descontinuado
Cuchillas ComfortTech
Cabezales Contour de 360°
Pantalla avanzada
Recortador preciso SmartClick
Las cuchillas ComfortTech autoafilables proporcionan un afeitado eficaz y al ras, a la vez que ayudan a mantener la comodidad de la piel. Las tapas curvas de las cuchillas están diseñadas a fin de proteger la piel, ya que las cuchillas cortan el vello justo por encima del nivel de la piel para brindar un resultado suave y cómodo.
Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para adaptarse a los contornos de su rostro. Esto ayuda a mantener el contacto con la piel para lograr un afeitado minucioso y cómodo, incluso en las zonas de más difícil acceso.
Coloque el recortador de precisión que no daña la piel para dar los toques finales a su apariencia. Es ideal para cuidar el bigote y recortar las patillas con control y precisión.
4.3
de 5
46
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
ángel.gm
06/07/2025
España
Comprador verificado
Larga duracion de la bateria.
Satisface mis pretensiones de la afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado
FerMatilla
10/06/2025
España
Comprador verificado
Buen afeitado con agua
Me está dando buen resultado. No me admitió el afeitado en seco, ya que no utilizo ni jabón ni after shaves, pero si me deja un apurado muy bueno al utilizarla con agua, mijándo los cabezales antes de cada pasada.
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/18 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/18 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Jubil80
31/03/2025
España
Comprador verificado
Funcionamiento silencioso, facilidad de limpieza y recarga fácil.
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo