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  • Afeitado sencillo, limpio y cómodo
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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5466/17

4.3
| (46) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Afeitado sencillo, limpio y cómodo
La afeitadora serie 5000 de Philips hace que el afeitado diario sea fácil y cómodo. Las cuchillas ComfortTech y los cabezales de contorno de 360° garantizan un afeitado al ras, mientras que el mango ergonómico asegura un control sencillo. La apertura con un solo toque hace que la limpieza sea rápida y sencilla.
Ver todos los beneficios

Afeitado sencillo, limpio y cómodo

  • Cuchillas ComfortTech

  • Cabezales Contour de 360°

  • Pantalla avanzada

  • Recortador preciso SmartClick

Afeitado eficiente pensando en la comodidad de la piel

Afeitado eficiente pensando en la comodidad de la piel

Las cuchillas ComfortTech autoafilables proporcionan un afeitado eficaz y al ras, a la vez que ayudan a mantener la comodidad de la piel. Las tapas curvas de las cuchillas están diseñadas a fin de proteger la piel, ya que las cuchillas cortan el vello justo por encima del nivel de la piel para brindar un resultado suave y cómodo.

Se adapta a los contornos faciales para un afeitado suave y cómodo

Se adapta a los contornos faciales para un afeitado suave y cómodo

Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para adaptarse a los contornos de su rostro. Esto ayuda a mantener el contacto con la piel para lograr un afeitado minucioso y cómodo, incluso en las zonas de más difícil acceso.

Recortador desmontable para dar forma al bigote y las patillas

Recortador desmontable para dar forma al bigote y las patillas

Coloque el recortador de precisión que no daña la piel para dar los toques finales a su apariencia. Es ideal para cuidar el bigote y recortar las patillas con control y precisión.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

46

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

2

06/07/2025

España

España

Comprador verificado

Larga duracion de la bateria.

Satisface mis pretensiones de la afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado

10/06/2025

España

España

Comprador verificado

Buen afeitado con agua

Me está dando buen resultado. No me admitió el afeitado en seco, ya que no utilizo ni jabón ni after shaves, pero si me deja un apurado muy bueno al utilizarla con agua, mijándo los cabezales antes de cada pasada.

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/18 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/18 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

31/03/2025

España

España

Comprador verificado

Funcionamiento silencioso, facilidad de limpieza y recarga fácil.

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5466/17 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo