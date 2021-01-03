Descontinuado
S7310/12
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecisionPRO
Recortador de precisión SmartClick
Disfruta de una afeitada más cómoda con los anillos antifricción SkinGlide recubiertos con microesferas. Miles de pequeñas esferas redondeadas similares a vidrios reducen la fricción y la resistencia superficial entre la afeitadora y la piel. Esto permite que la afeitadora se deslice suave y fácilmente, y ayuda a proteger tu piel de la irritación.
Nuestro sistema mejorado de corte posee tecnología de protección de la piel, diseñada para cortar solo el vello y no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para un afeitado suave y al ras, incluso en barbas de tres días.
Nuestros cabezales de afeitado se doblan fácilmente en cinco direcciones, lo que les permite seguir suavemente todos los contornos del rostro y el cuello. Se requiere menos presión para afeitar más al ras y se minimiza el estrés en la piel.
Premios
3.9
de 5
278
Opiniones
03/01/2021
España
muy buen producto relación calidad-precio
Se lo recomiendo a todo el mundo para un buen afeitado rápido y cómodo
Ventajas
todo en general
Contras
casi nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7780/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7780/64 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
fasastre
11/02/2020
España
Comprador verificado
MUY BUENA
Es justo la maquinilla que esperaba. Facil manejo y apurado perfecto
Ventajas
manejo y apurado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7510/41 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7510/41 Wet and dry electric shaver
Jaum1959
01/02/2020
España
Comprador verificado
BUEN PRODUCTO
Apura correctamente el afeitado, y el aparato es sorprendentemente silencioso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/67 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/67 Wet and dry electric shaver
La nro. 1 de Philips en piel sensible, comparada con otras afeitadoras Philips
Reduce la fricción en el 90% de los hombres sometidos a la prueba, comparado con la predecesora de Philips, realizado en los Países Bajos en 2014