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  • Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
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Descontinuado

Philips AventSet para recién nacidos

SCD270/00

4.8
| (10) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
El set de inicio SCD270/00 de Philips Avent incluye 2 biberones de 125 ml y 2 de 260 ml sin BPA
Ver todos los beneficios

Menos cólicos**

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*

Este biberón está fabricado con PES, un material sin BPA.

Este biberón está fabricado con PES, un material sin BPA.

Fácil combinación de pecho y biberón

Fácil combinación de pecho y biberón

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón del bebé

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

10

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

07/12/2013

España

España

Muy útil

Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos

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13/09/2013

España

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Practico

Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.

Sí, recomiendo este producto

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21/08/2013

España

España

Inmejorable

El pack Philips AVENT Selección de recién nacido SCD270/00 es incomparable con cualquier producto del mercado. Calidad excelente, precio asequible, comodidad inmejorable. Recomiendo 100% este producto para tod@s l@s bebés del mundo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos

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Avisos legales

  1. Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.