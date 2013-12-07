Descontinuado
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón del bebé
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
4.8
de 5
10
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Mary2012
07/12/2013
España
Muy útil
Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
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Bisitri
13/09/2013
España
Practico
Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Adry32
21/08/2013
España
Inmejorable
El pack Philips AVENT Selección de recién nacido SCD270/00 es incomparable con cualquier producto del mercado. Calidad excelente, precio asequible, comodidad inmejorable. Recomiendo 100% este producto para tod@s l@s bebés del mundo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
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Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.