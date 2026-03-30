Descontinuado
SCD289/01
Biberones, chupetes
260 ml
125 ml
Tetina con forma natural
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón del bebé.
Los pétalos en el interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin deformarla. Su bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y satisfactoria.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
Opiniones
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE