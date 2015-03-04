Descontinuado
Natural
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.6
de 5
14
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
TOYA
04/03/2015
España
Comprador verificado
ES MUY BUENO
FACIL DE USAR Y COMODO, AUNQUE LOS CABLES SON UN POCO CORTOS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD290/01 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
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sibisse31
29/09/2014
España
excelente
Este producto va a ser ideal para los primeros meses de mi bebé me lo han recomendado muchas amigas y compañeras de trabajo.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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narcc
10/03/2013
España
este producto es excelente y de buena calidad.
estos productos poseen unas cualidades que los hacen necesarios en nuestra vida.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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