Descontinuado
1 biberón
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para mantener el aire lejos de la barriguita de su bebé para reducir los cólicos y el malestar. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para permitir que ingrese el aire en el biberón y llevarlo a su parte posterior para evitar la formación de vacío. Además, mantiene el aire en el biberón y lejos de la barriguita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y el malestar.
El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60% menos de malestar por la noche, en comparación con aquellos alimentados con un biberón anticólicos de la competencia*.
La forma de la tetina permite una sujeción segura y la textura acanalada ayuda a prevenir la contracción de la tetina para entregar una alimentación cómoda e ininterrupciones.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Sakura1301
13/06/2020
Chile
Las mejores
Este tipo de mamadera classic la ocupé hace 8 años con mi primera hija, excelente calidad y confort de la retina, se ajustaba muy bien a su pequeña boquita. Ahora con mi bebé en camino pretendo utilizar los mismos productos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD809/02 Set de regalo de biberones anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD809/02 Set de regalo de biberones anticólicos
yaz5
27/02/2020
Chile
PRODUCTO ESTRELLA
Me gusta mucho este producto porque nos ayuda con los cólicos, cuando mi bebe etaba mas pequeñita lloraba por cólicos y con esta mamadera nos mejoro notablemente a la hora de tomar lechecita. me encantan sus productos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD809/02 Set de regalo de biberones anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD809/02 Set de regalo de biberones anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.