3 biberones
Cepillo para biberones
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Cada bebé se alimenta de manera diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Diseñamos toda una variedad de flujos, por lo que podrá encontrar el perfecto para su bebé y, así, personalizar su biberón. Todas las tetinas de respuesta natural están hechas de silicona suave.
Hemos pasado a un sistema de navegación de flujo basado en el ritmo. Comience con la tetina que viene con el biberón. Pruebe con un flujo más bajo si se filtra leche de la boca del bebé o si el bebé está tragando ruidosamente. Pruebe con un flujo más alto si el bebé está jugando con la tetina en lugar de beber o si parece frustrado. A medida que realizamos esta actualización, es posible que reciba paquetes de cualquiera de los estilos.
4.9
de 5
67
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Barbiee
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Funcion antigoteo increible
[Employee of philipsglobal] No derrama incluso si lo pones de cabeza, no sale ni una gota, solo sale la leche con la succión del bebe y eso es increible
Ventajas
Pasaras menos tiempo limpiando derrames de leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Capibara123
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Set natural response
[Employee of philipsglobal] Muy buena opción para regalo, la calidad de los biberones es muy buena e incluye variedad de tamaños.
Ventajas
variedad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Barbiee
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Funcion antigoteo increible
[Employee of philipsglobal] No derrama incluso si lo pones de cabeza, no sale ni una gota, solo sale la leche con la succión del bebe y eso es increible, vas a pasar menos tiempo limpiando derrames innecesarios de leche
Ventajas
No perderás tu leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
El color del cepillo puede variar. La imagen es solo de referencia