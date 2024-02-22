4 biberones
chupete ultra soft
Cepillo para biberones
La tetina de respuesta natural coopera con el ritmo de alimentación natural del bebé, lo que permite combinar la lactancia materna y la alimentación con biberón con facilidad. La tetina tiene una abertura única que solo libera leche cuando el bebé traga de forma activa. Por lo tanto, cuando hace una pausa para tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación de un pecho, lo que ayuda a que el bebé se sujete de forma natural y se alimente cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. La succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que nuestra tetina de "primer flujo" (tetina 0) inicialmente podría ser beneficiosa para algunos bebés antes de que estos comiencen a usar las tetinas de respuesta natural. Cambie a la tetina de "primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml/1,7 oz cuando utiliza las tetinas de respuesta natural. Pruebe una tetina de respuesta natural con un flujo mayor si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o si parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional de la salud.
4.9
de 5
67
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Barbiee
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Funcion antigoteo increible
[Employee of philipsglobal] No derrama incluso si lo pones de cabeza, no sale ni una gota, solo sale la leche con la succión del bebe y eso es increible
Ventajas
Pasaras menos tiempo limpiando derrames de leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Capibara123
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Set natural response
[Employee of philipsglobal] Muy buena opción para regalo, la calidad de los biberones es muy buena e incluye variedad de tamaños.
Ventajas
variedad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD838 Set de regalo para recién nacidos
Barbiee
22/02/2024
Central América
Empleado de Philips
Funcion antigoteo increible
[Employee of philipsglobal] No derrama incluso si lo pones de cabeza, no sale ni una gota, solo sale la leche con la succión del bebe y eso es increible, vas a pasar menos tiempo limpiando derrames innecesarios de leche
Ventajas
No perderás tu leche
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Natural Response SCD837/12 Set de regalo para recién nacidos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
El color del cepillo puede variar. La imagen es solo de referencia