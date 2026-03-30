Descontinuado
SCF041/27
Dos piezas
Flujo para recién nacidos
0m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
Opiniones
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE