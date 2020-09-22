Descontinuado
Dos piezas
Flujo medio
3m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.6
de 5
41
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
22/09/2020
Central América
Empleado de Philips
Muy bueno producto y buena duracion
[Employee of philipsglobal] Muy bueno producto y buena duracion!!!! altamente recomendado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Testeador
16/06/2022
España
Parte de la promoción
Muy cómodo para el bebé
Me ha gustado el producto, para el bebé ha resultado muy cómodo y me parece una buena compra.
Ventajas
La calidad que tiene
Contras
El precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Sarigato
15/06/2022
España
Parte de la promoción
Me encanta el producto
Son unas tetinas que se adaptan muy bien a la boca del bebé.
Ventajas
Son muy comodas
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE