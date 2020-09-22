Descontinuado
Dos piezas
Flujo variable
3m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.6
de 5
41
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
22/09/2020
Central América
Empleado de Philips
Muy bueno producto y buena duracion
[Employee of philipsglobal] Muy bueno producto y buena duracion!!!! altamente recomendado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural
Testeador
16/06/2022
España
Parte de la promoción
Muy cómodo para el bebé
Me ha gustado el producto, para el bebé ha resultado muy cómodo y me parece una buena compra.
Ventajas
La calidad que tiene
Contras
El precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Sarigato
15/06/2022
España
Parte de la promoción
Me encanta el producto
Son unas tetinas que se adaptan muy bien a la boca del bebé.
Ventajas
Son muy comodas
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE