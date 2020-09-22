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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF045/27

4.6
| (41) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestra suave tetina estriada evita la contracción de esta y está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Dos piezas

  • Flujo variable

  • 3m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 5

41

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

22/09/2020

Central América

Central América

Empleado de Philips

Muy bueno producto y buena duracion

[Employee of philipsglobal] Muy bueno producto y buena duracion!!!! altamente recomendado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF043/27 Tetina Natural

16/06/2022

España

España

Muy cómodo para el bebé

Me ha gustado el producto, para el bebé ha resultado muy cómodo y me parece una buena compra.

Ventajas

La calidad que tiene

Contras

El precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

15/06/2022

España

España

Me encanta el producto

Son unas tetinas que se adaptan muy bien a la boca del bebé.

Ventajas

Son muy comodas

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE