Descontinuado
Dos piezas
Preparados más espesos
6m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.7
de 5
23
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Karoll
14/02/2021
Colombia
Los mejores
Lo mejor para nuestros bebés y su salud. Son muy seguros
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural
Chuchis
13/02/2021
Colombia
Escelente
Super práctico, suave, excelente producto tiene un defecro y es el costo. Pero vale la pena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural
Heidicita
12/02/2021
Colombia
Maravilloso
Me encanta el producto y que se acopla muy bien a la boca del bebé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE