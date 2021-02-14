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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF046/27

4.7
| (23) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestra suave tetina estriada evita la contracción de esta y está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • Dos piezas

  • Preparados más espesos

  • 6m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 5

23

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
1

14/02/2021

Colombia

Colombia

Los mejores

Lo mejor para nuestros bebés y su salud. Son muy seguros

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural

13/02/2021

Colombia

Colombia

Escelente

Super práctico, suave, excelente producto tiene un defecro y es el costo. Pero vale la pena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural

12/02/2021

Colombia

Colombia

Maravilloso

Me encanta el producto y que se acopla muy bien a la boca del bebé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE