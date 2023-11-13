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Descontinuado

Philips AventSCF081/01 ultra air pacifier

SCF081

4.8
| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

13/11/2023

España

España

A mi bebé le encantan estos chupetes

Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.

Ventajas

Comodos

Contras

Me gusta que la silicona sea más pqueñs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

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