Descontinuado
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Sps28
13/11/2023
España
Parte de la promoción
A mi bebé le encantan estos chupetes
Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.
Ventajas
Comodos
Contras
Me gusta que la silicona sea más pqueñs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
SGM23
12/11/2023
España
Parte de la promoción
Un chupete estupendo
El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar
Ventajas
El material del producto
Contras
Ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
SGM23
12/11/2023
España
Parte de la promoción
Un chupete estupendo
El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar
Ventajas
El material del producto
Contras
Ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico