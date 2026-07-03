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Philips Avent SCF091/01 ultra soft pacifier
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF091/03
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He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
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