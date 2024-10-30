Descontinuado
4.5
de 5
30
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Babymoon
30/10/2024
España
El único que mi hija quiere
He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.
Ventajas
La forma de la tetina
Contras
El agujero tan pequeño para poner una cadena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Cristina124
07/12/2021
España
Parte de la promoción
Le gustan!
El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva
Ventajas
Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara
Contras
No le veo ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
03/12/2021
España
Parte de la promoción
El único que ella quiere!
Nos gustan el producto mucho y nuestra niña también! El diseño Los colores La forma Todo super bien!
Ventajas
Los colores, diseño!
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete