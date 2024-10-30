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Philips AventSoothie SCF099/20 Soothie

SCF099/20

4.5
| (30) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.5

de 5

30

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

2

30/10/2024

España

España

El único que mi hija quiere

He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.

Ventajas

La forma de la tetina

Contras

El agujero tan pequeño para poner una cadena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

07/12/2021

España

España

Le gustan!

El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva

Ventajas

Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara

Contras

No le veo ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

03/12/2021

España

España

El único que ella quiere!

Nos gustan el producto mucho y nuestra niña también! El diseño Los colores La forma Todo super bien!

Ventajas

Los colores, diseño!

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete