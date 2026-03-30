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Descontinuado

Philips AventChupones transparentes

SCF120/01

Anatómicos
Las tetinas flexibles simétricas y anatómicas de Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupones están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
Ver todos los beneficios

Elegante diseño transparente.

Anatómicos

  • 0-3m

Anillo de seguridad

Anillo de seguridad

Para quitar el chupón Philips Avent con facilidad en cualquier momento

Tetina flexible simétrica y anatómica

Tetina flexible simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas y simétricas Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupón en la boca.

Tetinas blandas de silicona

Tetinas blandas de silicona

El bebé va a aceptar mejor la tetina de silicona Philips Avent porque no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

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