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  • Más ventilación para pieles sensibles
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Descontinuado

Philips AventChupones Freeflow

SCF132/32

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Más ventilación para pieles sensibles
Las tetinas flexibles simétricas y anatómicas de Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupones están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
Ver todos los beneficios

Protectores Freeflow y diseños modernos.

Más ventilación para pieles sensibles

  • 0-6m

Anillo de seguridad

Anillo de seguridad

Para quitar el chupón Philips Avent con facilidad en cualquier momento

Tetina flexible simétrica y anatómica

Tetina flexible simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas y simétricas Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupón en la boca.

Tetinas blandas de silicona

Tetinas blandas de silicona

El bebé va a aceptar mejor la tetina de silicona Philips Avent porque no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

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3
2
1

25/08/2013

Argentina

Argentina

chupetes Avent

simplemente, el mejor chupete del mercado.lo recomiendo, mi bebe adora esos chupetes-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF132/01 Freeflow pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF132/01 Freeflow pacifiers