Descontinuado
6-18m
Para quitar el chupón Philips Avent con facilidad en cualquier momento
Las tetinas anatómicas, planas y simétricas Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupón en la boca.
El bebé va a aceptar mejor la tetina de silicona Philips Avent porque no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Bren2015
06/03/2015
Argentina
Excelente producto
Excelente la calidad y funcionalidad del chupete. Al tener una tetina de forma anatómica, es sencillo de utilizar para el bebe. No me gustan los diseños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF133/32 Contemporary Freeflow Soothers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF133/32 Contemporary Freeflow Soothers