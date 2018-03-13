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Descontinuado

Philips AventDosificador de leche en polvo

SCF135/06

5
| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ideal para viajar
Esta unidad permite cargar tres dosis de leche en polvo en compartimientos separados. Para alimentar a su bebé, sólo tiene que colocar la leche en polvo dentro del biberón con agua previamente hervida. Extraiga los compartimientos internos para usar como tazón o recipiente.
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Sin BPA

Ideal para viajar

  • 3 dosis

El divisor interno puede extraerse

El divisor interno puede extraerse

El divisor interno puede extraerse para convertirlo en un práctico vaso

Capacidad suficiente para tres dosis de leche de fórmula en polvo de 260 ml

Capacidad suficiente para tres dosis de leche de fórmula en polvo de 260 ml

El dosificador de leche en polvo de Philips Avent tiene capacidad para 3 dosis premedidas de leche en polvo y es ideal para viajar

Todas las piezas del dosificador pueden esterilizarse y son aptas para microondas y lavavajillas

Se limpia con rapidez: todas las piezas son esterilizables y aptas para microondas y lavavajillas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

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2
1

13/03/2018

España

España

ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.

MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

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27/01/2011

España

España

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Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

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03/10/2022

Chile

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