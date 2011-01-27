Descontinuado
SCF142/00
Fácil de sujetar
Los vasos pueden usarse con o sin las asas
Todos los biberones y vasos Philips Avent son compatibles, a excepción de los biberones de vidrio y los vasos para niños más grandes, por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.
1.0
de 5
1
Resumen
joulander
27/01/2011
España
No me gustan los colores, auqneu esta es una valoración personal. Además, creo que el diseño de las asas no se adecua a las manos de un bebé. En mi opinión, las asas deberían ser más gruesas y redondeadas, evitando las aristas.
Esta reseña se realizó para SCF142/00 Trainer handles for cup
Esta reseña se realizó para SCF142/00 Trainer handles for cup