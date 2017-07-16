Descontinuado
Para una comodidad esencial
0-6m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
4.4
de 5
34
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Dani2017
16/07/2017
España
Muy contenta! El peque no lo suelta
[Employee of philipsglobal] La primera noche que lo probó el peque no lo soltó. Parece que se siente muy cómodo con el. Además su limpieza es muy sencilla.Producto muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Luar
11/07/2017
España
PHILIPS AVENT NUNCA FALLA
[Employee of philipsglobal] Sin duda me decidi a probar el producto, ya que solamente mi hijo acepta los chupetes de avent, y sin dudarlo acepto el chupete sin problemas. Que lleven tapa los hace muy practicos y la tetina de silicona ortodóntica me hace estar tranquilo en el desarrollo de los dientes de mi hijo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic
lola25
10/07/2017
España
Fantastica adaptación!
Además de un diseño muy cuidado y divertido la peque se adapto perfectamente desde el primer momento. Muy práctica la funda que mantenerlo esterilizado hasta su uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014