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  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF169/26

4.4
| (34) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
Calme a su pequeño durante todo el día con el chupete Classic de Philips Avent. Está disponible en una variedad de colores y la tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal de su bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Chupón con diseños coloridos y brillantes

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

  • Para una comodidad esencial

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

34

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

3

16/07/2017

España

España

Muy contenta! El peque no lo suelta

[Employee of philipsglobal] La primera noche que lo probó el peque no lo soltó. Parece que se siente muy cómodo con el. Además su limpieza es muy sencilla.Producto muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

11/07/2017

España

España

PHILIPS AVENT NUNCA FALLA

[Employee of philipsglobal] Sin duda me decidi a probar el producto, ya que solamente mi hijo acepta los chupetes de avent, y sin dudarlo acepto el chupete sin problemas. Que lleven tapa los hace muy practicos y la tetina de silicona ortodóntica me hace estar tranquilo en el desarrollo de los dientes de mi hijo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/25 Chupete Classic

10/07/2017

España

España

Fantastica adaptación!

Además de un diseño muy cuidado y divertido la peque se adapto perfectamente desde el primer momento. Muy práctica la funda que mantenerlo esterilizado hasta su uso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012

  5. Fabricante del año 2014