Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
0-6m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.5
de 5
29
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
iuliia13
13/11/2016
España
muy cómodos de usar
Si hablamos de Chupetes, comentar que es muy comodo,agradable y con un diseño no sobrecargado, Viene con tapa protectora, súperutil. Son anatómicos y favorecen el agarre. Chupetes tienen buena adaptación con la boca del bebé.La silicona de los chupetes es apropiada y la corriente de aire es suave para los más pequeños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014