Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
4.9
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Domita
13/06/2020
Chile
Me encantan
Me encantan. Son muy livianos y con su tapa protectora es muy fácil de trasladar y que no se ensucien. Desde mi primer hijo que preferimos productos avent.. Escelentes productos. A mi hija le encantan
Ventajas
Son muy livianos. Fácil de lavar, de transportar y me encantan sus diseños y las variedades que tienen para cada edad
Esta reseña se realizó para SCF178/28 Chupetes Freeflow
Esta reseña se realizó para SCF178/28 Chupetes Freeflow
Aliis
19/05/2020
Chile
Liviano, suave y en duo!
El chupete es bastante cómodo y liviano. Mi bebé no tuvo problemas al usarlo. Además en venir en un pack doble es fantástico, ya que si uno se pierde tienes inmediatamente un repuesto
Ventajas
Liviano, Suave, 2 unidades
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Macarena758
19/05/2020
Chile
Liviano y suave
Es el único chupete que mi hija agarró con gusto, es liviano y suave, además que son muy lindos.
Ventajas
Livianos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014