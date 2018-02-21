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Descontinuado

Philips AventChupones Freeflow

SCF186/24

3.1
| (7) Opiniones
Apoya el desarrollo de su bebé
Los chupetes de Philips Avent para niños de 18 meses o más ayudan al desarrollo de su hijo y se adaptan a sus necesidades cambiantes de tranquilización. La tetina resistente a las mordidas respeta los dientes y las encías en crecimiento, y brinda comodidad al mismo tiempo. Disponible en una amplia gama de bonitos diseños y colores.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Tetina resistente a las mordidas

Apoya el desarrollo de su bebé

  • Con tetina resistente a las mordidas

  • 18m+

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Tetina resistente a las mordidas para sus niños pequeños

Tetina resistente a las mordidas para sus niños pequeños

La tetina resistente a las mordidas de este chupete está diseñada especialmente para bebés mayores.*

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel de su bebé respire

La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

7

Opiniones

3
2

21/02/2018

España

España

Muy confortable

A mi niña le gusta mucho esto chupete. Muy guay y además confortable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes ventilados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes ventilados

21/06/2020

Chile

Chile

Diseños preciosos

Me encantan los productos avent de Philips , son muy coloridos , resistentes y a mi bebé le encantan...

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF186/25 Chupetes Freeflow

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF186/25 Chupetes Freeflow

15/01/2020

Argentina

Argentina

Muy Bueno

Muy Buen producto! Da buenos resultados y es un producto confiable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes Freeflow

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes Freeflow

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Este chupete no debe utilizarse como mordedor. Es resistente a mordidas ocasionales.

  3. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  5. Fabricante del año 2014