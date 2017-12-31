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  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF195/04

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
Calme a su pequeño durante todo el día con el chupete Classic de Philips Avent. Está disponible en una variedad de colores y la tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal de su bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Chupón con diseños coloridos y brillantes

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

  • Para una comodidad esencial

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*

Mango de seguridad para facilitar su extracción

Mango de seguridad para facilitar su extracción

Nuestro mango de seguridad le permite extraer fácilmente el chupete de su bebé en cualquier momento. Incluso las manos pequeñas pueden sostenerlo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

31/12/2017

Argentina

Argentina

Muy buena carateristica y calidad material

Muy buun producto se adapta exelente alaboca del bb..y material muy resistente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF195/01 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF195/01 Chupete Classic

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Fabricante del año 2014