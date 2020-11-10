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  • Anatómicos para máxima comodidad
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF196/18

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Anatómicos para máxima comodidad
Las tetinas de ortodoncia simétricas y flexibles de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Además, todos los chupetes están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Chupón con diseños coloridos y brillantes

Anatómicos para máxima comodidad

  • 0-6m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Anillo de seguridad

Anillo de seguridad

Para quitar el chupón Philips Avent con facilidad en cualquier momento

Tetina flexible simétrica y anatómica

Tetina flexible simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas y simétricas Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupón en la boca.

Tetinas blandas de silicona

Tetinas blandas de silicona

El bebé va a aceptar mejor la tetina de silicona Philips Avent porque no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

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3
2
1

10/11/2020

España

España

IDEAL PARA TU BEBE

Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF196/18 Chupete Classic

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.