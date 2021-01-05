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Philips Avent Chupete Ultra Air
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF244/21
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He leído noticias sobre los chupetes y el BPA. ¿Cómo verifica Philips Avent que sus chupetes no contienen BPA?
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent
¿Cómo puedo esterilizar el chupete Philips Avent?