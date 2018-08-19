Descontinuado
Sorbos sin goteo
6m+
.
La boquilla en ángulo está diseñada para ayudar a los niños pequeños a beber por primera vez de forma fácil y sin inclinar demasiado la cabeza.
Este vaso Philips Avent está fabricado con materiales sin BPA.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Ycar
19/08/2018
Colombia
Excelente adaptabilidad para los Bebés
Las boquillas en siliconas son excelentes para los bebés y se adaptan fácilmente debido a que es muy suave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF252 Boquillas blandas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF252 Boquillas blandas
Andrea1234
25/08/2018
Central América
Chupón es difícil de ubicar
El producto es excelente pero la verdad no sé si es q el mío tiene algún daño o q la tapa antigoteo tiene alguna posición especifica q no he logrado identificar, por q es muy difícil encontrar la posición adecuada para q la bebé pueda succionar y le salga el líquido correctamente, en muchas ocasiones lo tapo y al succionar sale solo aire.
Esta reseña se realizó para SCF252 Boquillas blandas
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.