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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF271/06

4.9
| (10) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ultra rápido y cómodo
El esterilizador a vapor para microondas Philips Avent con diseño liviano y compacto es ideal para usar dentro y fuera de casa. Si no se abre la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.
Ver todos los beneficios

Esteriliza 6 biberones en 2 minutos*

Ultra rápido y cómodo

Protección extra: esterilización natural con vapor

La esterilización es fundamental para proteger a su bebé de ciertas bacterias nocivas de la leche hasta que su sistema inmune se fortalezca. El esterilizador Philips Avent utiliza el método de esterilización con vapor de los hospitales: una técnica rápida, fácil, eficaz y sin químicos.

Los sujetadores laterales cierran la tapa para evitar desbordes

Los sujetadores laterales cierran la tapa para evitar desbordes

El esterilizador para microondas tiene sujetadores laterales para mayor seguridad, porque evitan que se derrame agua caliente cuando saca el esterilizador del microondas. Además, se mantienen fríos para que pueda tocar el esterilizador sin quemarse.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 5

10

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

07/10/2009

España

España

seguro,sencillo y economico

Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer

11/08/2020

Argentina

Argentina

Muy bueno

Me lo recomendó una amiga! Me pareció Súper práctico! Fácil de usar!

Ventajas

La fácil y rápido de su uso

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

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10/08/2020

Argentina

Argentina

Es genial

La verdad es que lo uso todos los días. Es super práctico, lo podés llevar a donde quieras ya que es para microondas y hoy en día, que casa no tiene microondas? Esteriliza todas las mamaderas a la vez, lo llevo a la casa de mamá cuando sé que voy a estar mucho tiempo, la verdad estoy muy contante de haberlo elegido sobre otras opciones

Ventajas

Practicidad

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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