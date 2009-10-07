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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF271/07

4.9
| (10) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ultra rápido y cómodo
El esterilizador a vapor SCF271/07 de Philips Avent para microondas con diseño liviano y compacto es ideal para usar dentro y fuera de casa. Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.
Ver todos los beneficios

Esteriliza 6 biberones en 2 minutos

Ultra rápido y cómodo

Ultra rápido y fácil de usar

Ultra rápido y fácil de usar

Solo tiene que añadir agua y colocar en el microondas durante al menos 2 minutos. Por 2 minutos la potencia debe ser de 1100 a 1850 W, durante 4 minutos de 850 a 1000 W y durante 6 minutos de 500 a 850 W.

Compacto y liviano

Compacto y liviano

Apto para la mayoría de los microondas. Ideal para viajar.

Ideal para el hogar y para los viajes

Ideal para el hogar y para los viajes

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 5

10

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

07/10/2009

España

España

seguro,sencillo y economico

Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer

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11/08/2020

Argentina

Argentina

Muy bueno

Me lo recomendó una amiga! Me pareció Súper práctico! Fácil de usar!

Ventajas

La fácil y rápido de su uso

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas

10/08/2020

Argentina

Argentina

Es genial

La verdad es que lo uso todos los días. Es super práctico, lo podés llevar a donde quieras ya que es para microondas y hoy en día, que casa no tiene microondas? Esteriliza todas las mamaderas a la vez, lo llevo a la casa de mamá cuando sé que voy a estar mucho tiempo, la verdad estoy muy contante de haberlo elegido sobre otras opciones

Ventajas

Practicidad

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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