Descontinuado
220-240 V
Está comprobado que en los hospitales la esterilización a vapor es la forma más eficaz para combatir los gérmenes. Es por eso que este sistema le permite eliminar todas las bacterias nocivas y proteger a su bebé.
Sólo tiene que agregar agua y encenderlo, y el contenido quedará esterilizado y listo para usar en aproximadamente 8 minutos.
Pueden colocarse hasta seis biberones Avent de 260 ml (9 oz) o dos extractores Philips Avent con sus accesorios.
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
MiguelGuil1978
25/03/2012
España
Cojonudo
La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.
Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer
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Bequi
12/07/2015
Argentina
EXCELENTE PRODUCTO!!!
DESDE EL AÑO 2008 USO EL ESTERILIZADOR Y ESTA IMPECABLE. ACTUALMENTE LO USO CON MI SEGUNDA HIJA. COMO NUEVO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer