Descontinuado
220-240 V
Los productos iQ Philips Avent con tecnología avanzada son inteligentes y efectivos. Su diseño facilita la alimentación y el cuidado del bebé.
Mantiene el contenido estéril durante 24 horas mediante la repetición del ciclo de esterilización. La opción de pausa le permite utilizar los accesorios esterilizados que necesite sin tener que interrumpir el ciclo.
La avanzada pantalla digital y las alertas sonoras la mantienen informada durante todo el ciclo de esterilización.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Mutenro
09/03/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Sí, recomiendo este producto
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Jesús David
25/09/2020
España
Útil y rapido
Es una máquina que te ahorrar tiempo y te da la seguridad para lo biberones. Lo único es que en ocasiones sale en la pantalla una U cuando termina el ciclo en vez de las tres rayas y no viene en las instrucciones su significado, podrían ayudarme. Gracias
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
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