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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor digital

SCF276/42

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Listo para usar en todo momento
El esterilizador a vapor digital Philips Avent funciona de forma rápida y continua. Mantiene el contenido esterilizado hasta el momento de usarlo y así tener más tiempo libre.
Ver todos los beneficios

Tecnología avanzada para una esterilización por 24 horas

Listo para usar en todo momento

  • 220-240 V

Pantalla digital avanzada y alertas sonoras

Pantalla digital avanzada y alertas sonoras

La pantalla y los sonidos de alerta avisan cuando se completó la esterilización e indican por cuánto tiempo se mantendrán esterilizados los objetos. Además, la pantalla indica si el nivel de agua es alto o bajo para que la esterilización se realice de forma confiable y segura.

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 6 minutos.

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 6 minutos.

La principal ventaja de la esterilización con vapor es que es mucho más rápida (y segura) que los métodos tradicionales como hervir los biberones. El esterilizador digital sólo tarda 6 minutos en esterilizar 6 biberones, tetinas y tapas.

Pueden colocarse hasta seis biberones Philips Avent

Pueden colocarse hasta seis biberones Philips Avent

El esterilizador presenta un diseño inteligente que ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis biberones o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de elementos pequeños como chupones y tetinas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

09/03/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

25/09/2020

España

España

Útil y rapido

Es una máquina que te ahorrar tiempo y te da la seguridad para lo biberones. Lo único es que en ocasiones sale en la pantalla una U cuando termina el ciclo en vez de las tres rayas y no viene en las instrucciones su significado, podrían ayudarme. Gracias

Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

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Avisos legales

  1. Este producto no incluye el biberón