Descontinuado
220-240 V
La pantalla y los sonidos de alerta avisan cuando se completó la esterilización e indican por cuánto tiempo se mantendrán esterilizados los objetos. Además, la pantalla indica si el nivel de agua es alto o bajo para que la esterilización se realice de forma confiable y segura.
La principal ventaja de la esterilización con vapor es que es mucho más rápida (y segura) que los métodos tradicionales como hervir los biberones. El esterilizador digital sólo tarda 6 minutos en esterilizar 6 biberones, tetinas y tapas.
El esterilizador presenta un diseño inteligente que ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis biberones o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de elementos pequeños como chupones y tetinas.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Mutenro
09/03/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Jesús David
25/09/2020
España
Útil y rapido
Es una máquina que te ahorrar tiempo y te da la seguridad para lo biberones. Lo único es que en ocasiones sale en la pantalla una U cuando termina el ciclo en vez de las tres rayas y no viene en las instrucciones su significado, podrían ayudarme. Gracias
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
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Este producto no incluye el biberón