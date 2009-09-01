Descontinuado
SCF277/01
Classic
Sólo agregue agua, cargue y coloque en el microondas durante 2 minutos. La cantidad de tiempo exacta del ciclo dependerá del voltaje del microondas: 2 minutos para 1100-1850 W, 4 minutos para 850-1000 W, 6 minutos para 500-850 W.
El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en casi todos los microondas del mercado. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y tener biberones esterilizados siempre. Ahora puede disfrutar de viajes cortos o de largas vacaciones sin preocuparse. Además, es ideal como esterilizador extra para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (altura), 280 (ancho), 280 (largo) mm.
Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.
Opiniones
2 minutos a 1100-1850W, 4 minutos a 850-1000W, 6 minutos a 500-800W