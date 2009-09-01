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Descontinuado

Philips AventSet con esterilizador para microondas

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El set básico de esterilizador para microondas Avent es compacto y liviano, ideal para el hogar o para viajar
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Sólo agregue agua, cargue y coloque en el microondas

Sólo agregue agua, cargue y coloque en el microondas

Sólo agregue agua, cargue y coloque en el microondas durante 2 minutos. La cantidad de tiempo exacta del ciclo dependerá del voltaje del microondas: 2 minutos para 1100-1850 W, 4 minutos para 850-1000 W, 6 minutos para 500-850 W.

Ideal para viajes. Apto para la mayoría de los microondas.

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El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en casi todos los microondas del mercado. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y tener biberones esterilizados siempre. Ahora puede disfrutar de viajes cortos o de largas vacaciones sin preocuparse. Además, es ideal como esterilizador extra para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (altura), 280 (ancho), 280 (largo) mm.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 24 horas.

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Avisos legales

  1. 2 minutos a 1100-1850W, 4 minutos a 850-1000W, 6 minutos a 500-800W