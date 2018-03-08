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Descontinuado

Philips AventExtractor electrónico individual

SCF302/01

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Diseñado para más comodidad
El exclusivo extractor de leche manual SCF302/01 de Philips Avent sin BPA asegura más eficacia y está comprobado clínicamente que extrae más leche que los extractores eléctricos dobles de los hospitales*.
Ver todos los beneficios

Extractor de leche inspirado en la naturaleza

Diseñado para más comodidad

La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

Las almohadillas masajeadoras patentadas de los extractores de leche Philips Avent se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.

Registra e imita su ritmo de extracción personal

Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/03/2018

España

España

Muy practico un tamaño perfecto

Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/01 Extractor de leche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/01 Extractor de leche individual

16/05/2012

España

España

Lo peor que no hay servicio técnico cerca

El extractor funciona muy bien y es cómodo. Pero no veo de recibo que en toda Asturias sólo haya servicio técnico en Oviedo, según me aseguraron en el teléfono de atención al cliente. Yo vivo cerca de Gijón y Avilés, dos ciudades de considerable volumen de población como para tener un punto de servicio posventa. Máxime cuando hablamos de productos para madres de recién nacidos, que generalmente disponemos de poco tiempo y escasa movilidad por los bebés.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/13 Extractor de leche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF302/13 Extractor de leche individual