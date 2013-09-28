Descontinuado
Incluye biberón de 11 ml
La suave succión al vacío del extractor de leche materna Philips Avent imita la acción de succión natural del bebé y logra obtener más leche que un extractor eléctrico doble de un hospital*
La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche
Simplifique su vida con la extracción directa en cualquiera de nuestra amplia gama de biberones y recipientes de almacenamiento de Philips Avent para el refrigerador o el congelador
4.4
de 5
26
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Barbarella
28/09/2013
España
practico y comodo...un imprescindible
es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
XIMEconPEQUES
21/12/2012
España
EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS
ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump
05/04/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/12 Manual breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF310/12 Manual breast pump
Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.