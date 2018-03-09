Descontinuado
Uso sencillo en los traslados
Extractor con suave cojín masajeador
Incluye tres recipientes
Tetina flujo extrablanda recién nacidos
El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta con la espalda recta. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.
Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. El cojín está diseñado para imitar suavemente la succión del bebé y ayudar a estimular la generación de leche.
Use el mismo vaso para extraer, guardar y entregar la leche materna a su bebé. Es ideal para el almacenamiento en el refrigerador o el congelador
4.8
de 5
28
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Tx88
09/03/2018
España
Me encanta
Buen diseño y facilidad de uso. Es muy practico cuando necesitas sacar leche para congelar ya que viene con sus tarritos y se adapta perfectamente a los biberones de la marca
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
JesusJ
06/10/2017
España
Buen producto
Producto robusto fácil manejo. Se limpia bien y funciona a la perfección una extracción rápida sin dolor muy contentos con este producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Mamita10
20/11/2016
España
Parte de la promoción
producto de calidad
El sacaleches Philips Avent Extractor de leche manual Comfort SCF330/13 es muy confortable al no obligarte a forzar la espalda con posturas incómodas ya que puedes sentarte como lo haces habitualmente. Además la tetina natural se adapta perfectamente al contorno de tu pecho evitando así marcharte de leche y pudiendo aprovecharla toda para tu bebé. La succión se controla manualmente pudiendo graduar las posibles molestias debidas a la sensibilidad de tu pezón.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/13 Extractor de leche manual con 3 vasos
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011