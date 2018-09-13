Descontinuado
Uso sencillo en los traslados
Extractor con suave cojín masajeador
Incluye biberón y tetina
Funda de viaje y disco de sellado
El sacaleches tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.
Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.
El sacaleches es pequeño y ligero, por lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente, y hace que la extracción sea más discreta.
Premios
4.7
de 5
266
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Lyn20
13/09/2018
Central América
Excelente producto
Excelente producto muy comodo y facil de usar... lo puedo utilizar tambien como biberon, es bastante practico. Muy util
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
bomboncitos2000es
11/12/2013
España
el mejor del mercado
Lo compre cuando nacio mi hijo prematuro. Lo necesitaba con urgencia y tuve q elegir entre muchos. Suerte q elegi este. Es comodisimo y no duele nada! Lo he recomendado siempre. De hecho el mio se rompio y mi hermana se compro el mismo pero el modelo electrico y es una pasada. La mejor inversion de mi vida!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
susi
11/12/2013
España
De fácil manejo y transporte.
Muy práctico pues se desmonta y se monta con facilidad para su limpieza, algo que en mi caso era extremadamente importante al ser mi bebé prematuro y tener muy poco desarrolladas las defensas. También agradecí su forma y tamaño fácil de transportar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Comodidad clínicamente probada: algunas pruebas realizadas a 110 madres mostraron una preferencia significativa por Philips Avent frente a su competidor principal
Más comodidad: un 73 % de 73 madres en período de amamantamiento del Reino Unido concuerdan en que este extractor de leche fue más cómodo que su extractor actual (marcas comerciales principales).
En una investigación independiente se demostró que puede existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/avent
Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011