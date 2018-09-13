Descontinuado
4.7
de 5
266
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Lyn20
13/09/2018
Central América
Excelente producto
Excelente producto muy comodo y facil de usar... lo puedo utilizar tambien como biberon, es bastante practico. Muy util
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón
bomboncitos2000es
11/12/2013
España
el mejor del mercado
Lo compre cuando nacio mi hijo prematuro. Lo necesitaba con urgencia y tuve q elegir entre muchos. Suerte q elegi este. Es comodisimo y no duele nada! Lo he recomendado siempre. De hecho el mio se rompio y mi hermana se compro el mismo pero el modelo electrico y es una pasada. La mejor inversion de mi vida!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
susi
11/12/2013
España
De fácil manejo y transporte.
Muy práctico pues se desmonta y se monta con facilidad para su limpieza, algo que en mi caso era extremadamente importante al ser mi bebé prematuro y tener muy poco desarrolladas las defensas. También agradecí su forma y tamaño fácil de transportar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera