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        Descontinuado

        Philips AventSCF330/40 Manual Breast Pump

        SCF330/40

        4.7
        | (266) Opiniones | 97% ha recomendado este producto
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        13/09/2018

        Central América

        Central América

        Excelente producto

        Excelente producto muy comodo y facil de usar... lo puedo utilizar tambien como biberon, es bastante practico. Muy util

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con biberón

        11/12/2013

        España

        España

        el mejor del mercado

        Lo compre cuando nacio mi hijo prematuro. Lo necesitaba con urgencia y tuve q elegir entre muchos. Suerte q elegi este. Es comodisimo y no duele nada! Lo he recomendado siempre. De hecho el mio se rompio y mi hermana se compro el mismo pero el modelo electrico y es una pasada. La mejor inversion de mi vida!

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

        11/12/2013

        España

        España

        De fácil manejo y transporte.

        Muy práctico pues se desmonta y se monta con facilidad para su limpieza, algo que en mi caso era extremadamente importante al ser mi bebé prematuro y tener muy poco desarrolladas las defensas. También agradecí su forma y tamaño fácil de transportar.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

        Sí, recomiendo este producto

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