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  • Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar
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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche eléctrico simple

SCF332/31

4.9
| (367) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar
Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante, ya que nuestro suave cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. Use nuestro silencioso extractor en cualquier momento y lugar, incluso con pilas. Resulta muy fácil de configurar, personalizar, usar y limpiar
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Extractor de leche eléctrico simple con cojín masajeador

Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar

  • Extracción en cualquier momento y lugar

  • Incluye cojín masajeador suave

  • Mamadera y tetina naturales

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse más cómodamente durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Seleccione el ajuste más eficaz y cómodo para usted

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.

Cojín masajeador suave con pétalos para masaje

Cojín masajeador suave con pétalos para masaje

Nuestro cojín masajeador tiene una textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé a fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

367

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

29/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Es un producto de la mejor calidad, su elaboración, composición y fácil uso se adecua perfectamente a las que somos madres primerizas, además junto a sus mamaderas que simulan perfectamente el pezon de la madre; un producto 100% recomendado.

Ventajas

Producto 100% recomendado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

26/06/2020

Chile

Chile

Me salvo la vida!!

Cuando mi bebé nació era muy pequeño y no se acoplaba bien. Estuve días sufriendo porque mi bebé no tomaba leche, en casa tenía el extractor manual avent que me ayudaba, pero me compre este modelo eléctrico y fue súper cómodo, porque podía estar relajada viendo alguna película mientras extraía la leche. A las semana me ayudo a armar mi pezon y mi bebé se pudo acoplar. Un meses después tuve problemas con la productividad y empecé a usarlo cada 10 min por lado. El resultado fue maravilloso, mejoró mi producción casi automáticamente. Es súper cómodo de usar, transportable. Funciona con la misma intensidad tanto conectado o con pilas. Ya se lo recomendé a todas mis amigas que están próximas a tener sus bebés

Ventajas

Portabilidad e intensidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

22/06/2020

Chile

Chile

Lo mejor

Excelente producto, todo realmente pensando en los bebés y en las mamás dándoles comodidad y seguridad al momento de extraer la leche y estar amantando 100% recomendado

Ventajas

Lo recomiedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Comodidad probada clínicamente: en una prueba realizada en 110 madres en EE.UU., Reino Unido, China y Rusia en marzo del 2016, las madres otorgaron una puntuación promedio de 8.6 de un máximo de 10 en cuanto a la comodidad de Philips Avent.

  2. Más leche: en una investigación independiente, se demostró que podría existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Consulte www.philips.com/AVENT

  3. Extractor de leche libre de BPA. Solo en relación con el biberón y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011