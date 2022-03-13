Descontinuado
4.6
de 5
19
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
duna46
13/03/2022
España
Comprador verificado
perfecto
funciona genial. calienta rapido, descongela ... la función de mantener el biberón a la temperatura de toma es una pasada.
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
Sí, recomiendo este producto
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SuperMami04
15/06/2021
España
Parte de la promoción
El Mejor Producto!
Me encanta el producto!! Es Súper rápido de calentar los biberones para mis pequeñas!! Ahora todo es mucho mas sencillo!! Además es muy fácil y comodo de usar. Estoy super contenta con este producto!!
Ventajas
Rapidez
Contras
Haria alguno en el que pudieras poner 2 biberones a la vez.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
25/05/2021
España
Parte de la promoción
Fácil ,rápido y cumple con lo que promete
Elegido mi calificación porque estoy encantada con el calienta biberones . Me gusta porque es muy fácil de usar y de transportarlo a todos lados ya que es ligero y no pesa. Solo tienes que llenar de agua ,encenderlo y girar la rueda hasta la posición adecuada, porque tiene varias temperaturas ,ya que tiene la opción de calienta biberones y a la vez descongela y calienta potitos . Lo mas genial que me a parecido es que en solo 3 minutos tienes el biberón caliente . Y sobre todo que no produce ruido ya que yo lo tengo en mi habitación, así para cuando mi niño se despierte por la noche se me haga mas practico tenerlo a mano.
Ventajas
Muy cómodo y fácil de llevarlo a todos lados
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones
Sí, recomiendo este producto
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