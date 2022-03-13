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Descontinuado

Philips AventSCF355/07 Fast bottle warmer

SCF355/07

4.6
| (19) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.6

de 5

19

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

13/03/2022

España

España

Comprador verificado

perfecto

funciona genial. calienta rapido, descongela ... la función de mantener el biberón a la temperatura de toma es una pasada.

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF355/07 Calientabiberones

Sí, recomiendo este producto

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15/06/2021

España

España

El Mejor Producto!

Me encanta el producto!! Es Súper rápido de calentar los biberones para mis pequeñas!! Ahora todo es mucho mas sencillo!! Además es muy fácil y comodo de usar. Estoy super contenta con este producto!!

Ventajas

Rapidez

Contras

Haria alguno en el que pudieras poner 2 biberones a la vez.

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25/05/2021

España

España

Fácil ,rápido y cumple con lo que promete

Elegido mi calificación porque estoy encantada con el calienta biberones . Me gusta porque es muy fácil de usar y de transportarlo a todos lados ya que es ligero y no pesa. Solo tienes que llenar de agua ,encenderlo y girar la rueda hasta la posición adecuada, porque tiene varias temperaturas ,ya que tiene la opción de calienta biberones y a la vez descongela y calienta potitos . Lo mas genial que me a parecido es que en solo 3 minutos tienes el biberón caliente . Y sobre todo que no produce ruido ya que yo lo tengo en mi habitación, así para cuando mi niño se despierte por la noche se me haga mas practico tenerlo a mano.

Ventajas

Muy cómodo y fácil de llevarlo a todos lados

Contras

Ninguno

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