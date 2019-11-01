SCF358/00
Calentamiento inteligente y fácil
Prepare los alimentos calientes en minutos con un calentador de biberones que controla la temperatura por usted. El sensor inteligente de control de temperatura ajusta automáticamente el patrón de calentamiento para que el calentador realice su trabajo de forma rápida y uniforme.Más información
Ajuste el volumen de la leche, pulse iniciar y deje que el control de temperatura inteligente se encargue del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche y la calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene ahí durante 60 minutos.
¿Le gusta mantener el congelador abastecido con alimentos adicionales? El calentador de biberones descongela rápidamente la leche y los recipientes de comida para bebés.
Cuando su pequeño esté listo para graduarse a los alimentos sólidos, el calentador de biberones también descongela y calienta recipientes de comida para bebés.
Diseñado con una sola pieza para facilitar la limpieza y disfrutar de más tiempo con su pequeño.
Nuestro calentador de biberones mantiene la leche caliente por hasta 60 minutos, en caso de que necesite más flexibilidad con respecto a la hora de comer. Luego, se apaga automáticamente, lo que le da tranquilidad.
Diseñado para adaptarse a los biberones Philips Avent favoritos de su bebé y a las marcas más destacadas de biberones y potes de comida para bebés.
