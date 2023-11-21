Descontinuado
Con botón que brilla en la oscuridad
0-6m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.
Use el botón que brilla en la oscuridad del ultra air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin tener que encender la luz.
Todo en el chupete ultra air se diseñó para que sea ligero y cómodo, incluida la tetina de textura sedosa.
4.8
de 5
62
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Patricia3
21/11/2023
España
Parte de la promoción
Los mejores
Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.
Ventajas
La forma del chupón.
Contras
No está formada por una sola pieza.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
19/11/2023
España
Parte de la promoción
El producto es genial
Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo
Ventajas
Que sea reversible y haga luz en la oscuridad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
miryop
14/11/2023
España
Parte de la promoción
Chupete Ultra Air Night Avent
Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.
Ventajas
La forma y adaptación
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Cargue el chupete nocturno ultra air en luz diurna o luz artificial durante una hora como mínimo
En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestras tetinas ultra air y ultra soft para bebés de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial