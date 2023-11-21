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  • Un chupete ligero y respirable
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Descontinuado

Philips AventChupete Ultra Air

SCF376/22

4.8
| (62) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Un chupete ligero y respirable
Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel y resulta fácil de encontrar por la noche. El ultra air night Philips Avent cuenta con orificios para el aire extragrandes que mantienen la piel seca, y un botón que brilla en la oscuridad para que pueda encontrarlo con la luz apagada.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Fácil de encontrar en la oscuridad

Un chupete ligero y respirable

  • Con botón que brilla en la oscuridad

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Permite que la piel respire

Permite que la piel respire

Con los orificios para el aire extragrandes, ventile la piel del bebé a fin de mantenerla suave y seca.

Fácil de encontrar cuando las luces están apagadas

Fácil de encontrar cuando las luces están apagadas

Use el botón que brilla en la oscuridad del ultra air para encontrar el chupete de su bebé rápidamente sin tener que encender la luz.

La textura ideal para una sensación de comodidad

La textura ideal para una sensación de comodidad

Todo en el chupete ultra air se diseñó para que sea ligero y cómodo, incluida la tetina de textura sedosa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

62

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2

21/11/2023

España

España

Los mejores

Mi bebé ha probado varios tipos y marcas de chupetes pero los únicos que quiere son los de philips. Lo que más me gusta es que son ergonómicos y brillan en la oscuridad, algo que es súper cómodo por las noches.

Ventajas

La forma del chupón.

Contras

No está formada por una sola pieza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

19/11/2023

España

España

El producto es genial

Los chupetes de Philips son geniales ya que brillan en la oscuridad y hacen que sean más fáciles de encontrarlos cuando se le caen por la noche a mi bebe, la tetina viene genial al ser reversible pudiéndose usar al derecho y al revés. No tengo ninguna queja con estos chupetes son maravillosos. Lo recomiendo

Ventajas

Que sea reversible y haga luz en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

14/11/2023

España

España

Chupete Ultra Air Night Avent

Lote de dos Chupetes Ultra Air Night Avent de 0 a 6 meses. Son unos Chupetes nocturno para bebés que brillan en la oscuridad. Me parecen práctico el diseño redondeado y los orificios de aireación ya que mantienen la piel seca y sin irritación. También se adapta a la boca por la forma. Tiene un diseño infantil muy divertido y llevan una funda para si facil guardado y transporte.

Ventajas

La forma y adaptación

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF376/18 chupete anatómico

Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Cargue el chupete nocturno ultra air en luz diurna o luz artificial durante una hora como mínimo

  2. En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestras tetinas ultra air y ultra soft para bebés de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.

  3. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial