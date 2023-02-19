Llevo un tiempo usando el sacaleches eléctrico Avent-SCF395/11 que recibí de PHILIPS , me lleve una sorpresa cuando abrí el paquete y me encontré con esta maravilla. Con mi primer hijo use un sacaleches eléctrico que compre en Amazon y estaba contenta pero claro ahora después de probar esto me acabo de dar cuenta de todas las carencias que tenía aquel sacaleches del demonio jajajaja, Vale la pena pagar un poco mas y saber que te respalda toda la garantía de una marca como #Philips y que si tienes cualquier duda o problema el servicio técnico lo resuelve en la mayor brevedad. No tengo ninguna duda de que este sacaleches esta inspirado en las necesidades de nuestros bebes, y en la mayor comodidad para las mamis. Ya había usado con anterioridad los biberones y tetinas de #Avent y la verdad es que nunca he tenido ninguna queja , son cómodos de agarra tanto para el bebe como para su madre, en mi caso mi hijo siempre fue una perezoso así que me tocaba a mi dárselo pero así aprovechaba para admirar su preciosa cara mientras hace lo q mas le gusta. Bien como ya os dije #Avent –SCF395/11 me ha sorprendido bastante , no me esperaba tanta efectividad los materiales son de calidad inmejorable y es un extractor individual pero nada tiene que envidiar a los dobles, la extracción es muy rápida he notado que extrae mucho mas leche en muy poco tiempo y sin necesidad de posturas incomodas ,tiene 16 niveles para ajustar a la necesidad que se tenga en ese momento , no produce dolor ya que te va dando un suave masaje mientras extrae la leche gracias a sus 8 niveles de estimulación y a su cojín de silicona que se adapta perfectamente al pecho (lo recomiendo totalmente para las mamis que tienen problemas como las grietas en el pezón ) y cuando quieras darte cuenta el biberón ya esta lleno listo para dárselo al pequeño tragón, Es muy sencillo lo puede usar hasta la persona mas torpe del mundo(si esa soy yo  ). Se puede usar en el trabajo y no se darán ni cuenta ya que Es muy silencioso lo puedes usar en un pecho mientras el bebe hace su tome en el otro y no va a notar para nada el sonido. A mi me ha encantado no debemos olvidarnos nunca en la confianza que podemos depositar en las marcas que llevan toda la vida estudiando e innovando para que puedan ofrecernos la mejor calidad al mejor precio Gracias #Philips