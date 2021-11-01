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Philips AventExtractor de leche eléctrico

SCF398/11

4.8
| (38) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Inspirado en el bebé. Efectivo para la mamá
Sea parte de una nueva era de extracción de leche, con un equilibrio perfecto de succión y estimulación del pezón inspirado en la forma natural de beber de los bebés. El sacaleches eléctrico Philips Avent mantiene el flujo de leche en un nivel óptimo y se adapta suavemente a la forma y tamaño de su pezón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido*.

Inspirado en el bebé. Efectivo para la mamá

  • Doble

  • Premium

  • Batería recargable

  • Pantalla del temporizador

La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido*

La tecnología de movimiento natural permite un flujo de leche más rápido*

Extraiga más leche en menos tiempo* con una almohadilla que estimula el pecho para extraer leche tal como lo haría el bebé. Se ajusta sin problemas del modo de estimulación al modo de extracción, y aplica la cantidad correcta de estimulación y succión en el pezón para obtener el máximo flujo de leche. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])*.

Almohadilla de silicona flexible y adaptable de talla única

Almohadilla de silicona flexible y adaptable de talla única

Talla única. Ya que todas tenemos diferentes formas y tamaños, la almohadilla de silicona se flexiona suavemente y se adapta para ajustarse a su pezón. Se adapta al 99,98 % de los tamaños de pezones* (hasta 30 mm).

Extraiga sin inclinarse hacia delante

Extraiga sin inclinarse hacia delante

Siéntase relajada durante la extracción gracias a un diseño que le permite sentarse erguida en lugar de tener que inclinarse hacia delante. No es necesario inclinarse hacia delante, la posición de extracción cómoda está clínicamente comprobada*. Según los resultados del estudio clínico del producto con 20 participantes (2019); el 90 % de las participantes considera que la posición de extracción es cómoda (eléctrica simple); el 95 % de las participantes considera la posición de extracción cómoda (eléctrica doble).

Especificaciones técnicas

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4.8

de 5

38

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

4

01/11/2021

España

España

Comprador verificado

Sencillamente magnifico

Por fin he conseguido un sacaleches que no torture…q no me duela la postura,y que sea verdaderamente eficaz. Creo que la tranquilidad que siento al saber que no es una tortura hace que todo haya ido muchisimo mejor,y me permita sacar una buena cantidad en un tiempo muy reducido,lo cual es genial para aprovechar el tiempo con los peques

Ventajas

Indoloro

Contras

El vaso contenedor podia ser mas grande

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Extractor de leche SCF396/11 Extractor de leche eléctrico

Sí, recomiendo este producto

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31/05/2021

España

España

Succión

Me gusta este sacaleches por su modo de succión puedes estar tumbada o sentada te lo saca con facilidad y tiene unas almohadillas para acoplar el pezon ahí y fingir la boca del bebé succionado no duele es bastante suave y es sencillo de utilizar. Además funciona con batería no es falta tenerlo en carga mientras lo usas.. tiene un Diego bonito y elegante a la vez que discreto, su peso es bastante ligero

Ventajas

Succión

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

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24/05/2021

España

España

Genial!

Me encanta, había probado el manual y uno eléctrico de hace 10 años, mucho mejor este, más cómodo, más rápido más suave. Lo recomiendo 100%!!

Ventajas

Suave y eficaz!

Contras

A l hora de limpiar!

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Según los resultados del tiempo de inicio del flujo de leche (tiempo para el reflejo de eyección de leche [MER])* del estudio clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019), en comparación con el tiempo para el MER de otra tecnología de bombas predecesoras de Philips del estudio de factibilidad con 9 participantes (Países Bajos, 2018)

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Caucasian participants, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

  4. Según los resultados del cuestionario de 1000 almohadillas del ensayo clínico con 20 participantes (Países Bajos, 2019)

  5. Extractor de leche sin BPA: Solo asociado al biberón y a otras piezas que entran en contacto con la leche materna. Según la normativa de la UE, 10/2011