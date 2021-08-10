Descontinuado
4.3
de 5
37
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
Darayo
10/08/2021
España
Parte de la promoción
Sacaleches phillips avent
Es un sacaleches recomebdable para mamas 100%. Muy facil de usar ,comodo y eficaz.
Ventajas
Cómodo, manejable,no duele y muy faciñ de lavar
Contras
Cuesta pillar el "truco" y que salga leche pero una vez te haces con el es fantadtico. Debería incluir otro bibe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Aids5
09/08/2021
España
Parte de la promoción
El sacaleches que toda madre necesita
El producto es realmente excelente se adapta bien al pecho y pezón, con el diseño de su almohadilla gracias a los bordes la leche no se derrama al sacarlo o si se te ha descolocado por moverte. Las succiones que realiza se siente suave y el ritmo y vaciado se hace fácil y cómodo. El producto es ligero y fácil de agarrar lo que resulta ideal para utilizarlo tanto fuera o en casa de forma sencilla y silenciosa. Fácil de limpiar y montar. El biberon también me ha resultado perfecto para mi bebe ya que su tetina es alargada y con su diseño redondeado simulando al pecho es perfecto para que el bebe autoregule el hambre debido a su succión activa ya que no le cae por gravedad y además es ideal para evitar confusión entre pecho materno y biberon. Un producto altamente recomendado
Ventajas
Producto ligero, fácil de limpiar. Con buen diseño para evitar derrame y se ajusta adecuadamente al pezón y pecho sin hacer presión
Contras
Al producto no puedo ponerle nada en contra. Al comienzo puede crear un efecto vacío que es doloro, pero no es fallo del producto sino hasta que la persona coje practica.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
El Lienzo7
31/07/2021
España
Parte de la promoción
Enamorada de Philips Avent
Siempre había preferido el sacaleches electrónico pero este me sorprendió gratamente, es muy cómodo y fácil de utilizar, Se adapta perfectamente y no es doloroso, es muy práctico para llevarlo en todo momento y no hace casi ruido, estoy contenta con el pero ciertamente para uso diario sigo prefiriendo el eléctrico que en mi opinión es más rápido y tiene mayor succión, pero el sacaleches manual lo recomiendo totalmente es un excelente completo muy útil y adicionalmente los teteros avent siempre son los mejores
Ventajas
Practico y cómodo
Contras
Tiempo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Extractores de leche SCF430/10 Extractor de leche manual